Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Fresenius SE-Investment im Blick 05.05.2026 10:03:51

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fresenius SE gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fresenius SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Anteile betrug an diesem Tag 41,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,416 Fresenius SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.05.2026 98,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,81 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,41 Prozent eingebüßt.

Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius

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