DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 02.09.2025 wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,505 Fresenius SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 44,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 963,12 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fresenius SE eine Marktkapitalisierung von 25,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at