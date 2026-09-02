Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fresenius SE-Investition im Blick 02.09.2026 10:03:27

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Fresenius SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 02.09.2025 wurde die Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,505 Fresenius SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 44,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 963,12 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fresenius SE eine Marktkapitalisierung von 25,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

mehr Analysen
14.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
12.08.26 Fresenius Buy UBS AG
10.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
07.08.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA 44,66 0,29% Fresenius SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:12 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen