Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Rentabler Fresenius SE-Einstieg?
|
30.09.2026 10:03:37
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Fresenius SE-Papier bei 47,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 210,970 Fresenius SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 9 324,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,20 EUR belief. Mit einer Performance von -6,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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