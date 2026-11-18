Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|Frühes Investment
|
18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 66,92 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,494 Fresenius SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 80,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,75 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 19,68 Prozent verkleinert.
Der Fresenius SE-Wert an der Börse wurde auf 30,34 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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