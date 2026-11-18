Wer vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 66,92 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,494 Fresenius SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 80,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,75 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 19,68 Prozent verkleinert.

Der Fresenius SE-Wert an der Börse wurde auf 30,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at