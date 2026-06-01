DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.06.2016 wurden GEA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen GEA-Anteile an diesem Tag bei 41,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,398 GEA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,99 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 29.05.2026 auf 55,45 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 32,99 Prozent.

Der Marktwert von GEA betrug jüngst 9,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at