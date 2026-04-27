GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lukrative GEA-Investition?
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27.04.2026 10:03:32
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das GEA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,04 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,998 GEA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 645,52 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 24.04.2026 auf 60,95 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,55 Prozent.
GEA wurde am Markt mit 9,92 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: GEA
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