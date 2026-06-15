GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lohnendes GEA-Investment?
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15.06.2026 10:04:36
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des GEA-Papiers betrug an diesem Tag 39,39 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 253,872 GEA-Anteilen. Die gehaltenen GEA-Papiere wären am 12.06.2026 14 191,42 EUR wert, da der Schlussstand 55,90 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,91 Prozent erhöht.
GEA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: GEA
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