GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Frühes Investment 23.03.2026 10:04:34

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in GEA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GEA-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das GEA-Papier an diesem Tag bei 43,03 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die GEA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,396 GEA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 850,80 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 38,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 9,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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