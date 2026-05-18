DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen GEA-Investment verdienen können.

Am 18.05.2023 wurde das GEA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,32 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,802 GEA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 1 357,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,79 Prozent.

GEA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at