DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem GEA-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das GEA-Papier bei 57,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,346 GEA-Aktien. Die gehaltenen GEA-Aktien wären am 13.03.2026 1 080,66 EUR wert, da der Schlussstand 62,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,07 Prozent erhöht.

Insgesamt war GEA zuletzt 10,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at