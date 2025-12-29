DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in GEA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades GEA-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der GEA-Aktie betrug an diesem Tag 38,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,625 GEA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 57,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,30 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 50,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 8,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at