GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lohnende GEA-Investition?
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21.09.2026 10:03:43
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,05 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 20,389 GEA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 315,12 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 18.09.2026 auf 64,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,51 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von GEA betrug jüngst 10,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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