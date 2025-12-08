GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|GEA-Investmentbeispiel
|
08.12.2025 10:04:39
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen
GEA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die GEA-Aktie an diesem Tag bei 28,53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,505 GEA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 57,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102,42 Prozent.
Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 8,85 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: GEA Group
