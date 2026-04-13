GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Lukrative GEA-Anlage? 13.04.2026 10:03:42

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GEA-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die GEA-Aktie 51,25 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 195,122 Anteilen. Die gehaltenen GEA-Aktien wären am 10.04.2026 12 146,34 EUR wert, da der Schlussstand 62,25 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für GEA eine Börsenbewertung in Höhe von 10,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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