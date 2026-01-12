DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GEA-Investment gewesen.

Die GEA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,594 GEA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 643,21 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 09.01.2026 auf 59,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 9,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at