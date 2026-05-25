DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der GEA-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,31 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 283,206 GEA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (54,25 EUR), wäre das Investment nun 15 363,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 8,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at