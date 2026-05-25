GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.05.2026 10:03:55

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren GEA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der GEA-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,31 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 283,206 GEA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (54,25 EUR), wäre das Investment nun 15 363,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 8,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: GEA

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten