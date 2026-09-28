GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Rentable GEA-Investition?
|
28.09.2026 10:03:45
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit GEA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die GEA-Aktie bei 62,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 160,256 GEA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 681,09 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 25.09.2026 auf 66,65 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,81 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 10,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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