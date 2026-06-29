DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in GEA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der GEA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das GEA-Papier an diesem Tag bei 41,39 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 24,163 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 438,93 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 26.06.2026 auf 59,55 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 438,93 EUR, was einer positiven Performance von 43,89 Prozent entspricht.

GEA war somit zuletzt am Markt 9,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at