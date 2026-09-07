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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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GEA-Investition 07.09.2026 10:04:00

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in GEA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.09.2023 wurde das GEA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,47 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 274,198 GEA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 64,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 809,16 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 78,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GEA belief sich zuletzt auf 10,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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