DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen GEA-Investment verdienen können.

GEA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das GEA-Papier bei 48,92 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 204,415 GEA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 520,44 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 16.01.2026 auf 61,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 25,20 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 9,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at