GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Frühe Investition
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor einem Jahr verdient
GEA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das GEA-Papier bei 48,92 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 204,415 GEA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 520,44 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 16.01.2026 auf 61,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 25,20 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 9,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: GEA Group
Nachrichten zu GEA
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.at)
|
13.01.26
|Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Sector Perform (finanzen.at)
|
13.01.26
|JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight (finanzen.at)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|GEA Buy
|UBS AG
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|GEA Buy
|UBS AG
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|60,15
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.