GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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GEA-Investition 08.06.2026 10:04:23

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GEA von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GEA von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.06.2025 wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,793 GEA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 916,88 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 05.06.2026 auf 54,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,31 Prozent verkleinert.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 8,89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: GEA

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