Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lohnende Hannover Rück-Investition?
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14.08.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 155,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 64,454 Hannover Rück-Aktien. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 13.08.2026 16 061,88 EUR wert, da der Schlussstand 249,20 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +60,62 Prozent.
Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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