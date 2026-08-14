DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hannover Rück-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 155,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 64,454 Hannover Rück-Aktien. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 13.08.2026 16 061,88 EUR wert, da der Schlussstand 249,20 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +60,62 Prozent.

Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at