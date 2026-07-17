Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Hannover Rück-Investment im Blick
|
17.07.2026 10:03:58
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Hannover Rück-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 144,95 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hannover Rück-Aktie investiert, befänden sich nun 6,899 Hannover Rück-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 738,53 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 16.07.2026 auf 252,00 EUR belief. Mit einer Performance von +73,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 30,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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