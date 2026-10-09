DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Hannover Rück-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 09.10.2021 wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 153,60 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,510 Hannover Rück-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 262,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 708,33 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 70,83 Prozent gleich.

Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at