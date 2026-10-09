Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Profitable Hannover Rück-Anlage?
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09.10.2026 10:04:05
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.10.2021 wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 153,60 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,510 Hannover Rück-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 262,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 708,33 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 70,83 Prozent gleich.
Alle Hannover Rück-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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