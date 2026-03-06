Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Lukratives Hannover Rück-Investment? 06.03.2026 10:03:46

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hannover Rück-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hannover Rück-Papier 95,43 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 1,048 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 252,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 30,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

05.03.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
