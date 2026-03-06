Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lukratives Hannover Rück-Investment?
|
06.03.2026 10:03:46
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hannover Rück-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hannover Rück-Papier 95,43 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 1,048 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 252,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 30,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
