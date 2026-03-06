DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hannover Rück-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hannover Rück-Papier 95,43 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 1,048 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 252,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 30,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at