Hannover Rück Aktie

Hannover Rück ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Lukrativer Hannover Rück-Einstieg? 13.11.2026 10:03:46

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hannover Rück-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hannover Rück-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hannover Rück-Aktie 103,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hannover Rück-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,965 Hannover Rück-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 286,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 296,80 EUR belief. Mit einer Performance von +186,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 35,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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