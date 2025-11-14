Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hannover Rück-Investition im Blick 14.11.2025 10:03:43

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,972 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 261,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 253,64 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 153,64 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 31,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten