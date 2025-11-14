Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Hannover Rück-Investition im Blick
|
14.11.2025 10:03:43
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,972 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 261,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 253,64 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 153,64 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 31,11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Hannover Rück
