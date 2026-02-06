Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Rentabler Hannover Rück-Einstieg? 06.02.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hannover Rück eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 88,73 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,701 Hannover Rück-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 248,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 972,50 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 179,73 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück bezifferte sich zuletzt auf 29,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 249,80 1,13% Hannover Rück

