DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hannover Rück-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 99,58 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,422 Hannover Rück-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 868,65 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 30.04.2026 auf 257,60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 158,69 Prozent gleich.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 30,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at