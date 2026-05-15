Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Hannover Rück-Investment? 15.05.2026 10:03:59

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Hannover Rück-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.05.2023 wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie betrug an diesem Tag 190,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Hannover Rück-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,249 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2026 gerechnet (236,00 EUR), wäre die Investition nun 1 238,85 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 23,88 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 28,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten