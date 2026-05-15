DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Hannover Rück-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.05.2023 wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Hannover Rück-Aktie betrug an diesem Tag 190,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Hannover Rück-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,249 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2026 gerechnet (236,00 EUR), wäre die Investition nun 1 238,85 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 23,88 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 28,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at