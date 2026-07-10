Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lukrativer Hannover Rück-Einstieg?
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10.07.2026 10:04:08
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hannover Rück-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 186,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,536 Hannover Rück-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 250,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,37 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 34,37 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 30,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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