Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Frühe Anlage 17.04.2026 10:03:58

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 179,60 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 0,557 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,12 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 16.04.2026 auf 275,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,12 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 33,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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