Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Hannover Rück-Investment? 27.03.2026 10:05:09

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hannover Rück-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 154,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,646 Hannover Rück-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 26.03.2026 165,63 EUR wert, da der Schlussstand 256,40 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 165,63 EUR entspricht einer Performance von +65,63 Prozent.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 30,92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten