Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lohnendes Hannover Rück-Investment?
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27.03.2026 10:05:09
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hannover Rück-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 154,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,646 Hannover Rück-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 26.03.2026 165,63 EUR wert, da der Schlussstand 256,40 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 165,63 EUR entspricht einer Performance von +65,63 Prozent.
Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 30,92 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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