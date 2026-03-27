DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hannover Rück-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 154,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,646 Hannover Rück-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 26.03.2026 165,63 EUR wert, da der Schlussstand 256,40 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 165,63 EUR entspricht einer Performance von +65,63 Prozent.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 30,92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at