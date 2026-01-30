Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Profitable Hannover Rück-Investition?
|
30.01.2026 10:03:53
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Hannover Rück-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 128,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,813 Hannover Rück-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 237,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 857,81 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 85,78 Prozent vermehrt.
Am Markt war Hannover Rück jüngst 28,48 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Hannover Rück
