Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hannover Rück-Investment gewesen.

Am 20.11.2025 wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,928 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 1 134,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 288,80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 13,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hannover Rück einen Börsenwert von 35,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at