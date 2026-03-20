Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lukratives Hannover Rück-Investment?
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20.03.2026 10:04:04
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Hannover Rück-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers betrug an diesem Tag 168,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Hannover Rück-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,400 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 264,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 717,26 EUR wert. Mit einer Performance von +57,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Hannover Rück betrug jüngst 31,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hannover Rück
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