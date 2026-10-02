Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Profitables Hannover Rück-Investment? 02.10.2026 10:04:08

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.

Das Hannover Rück-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 205,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,486 Hannover Rück-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 121,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 250,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,93 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Hannover Rück einen Börsenwert von 30,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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09.09.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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