Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Hannover Rück-Anlage unter der Lupe 08.05.2026 10:03:59

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hannover Rück-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Hannover Rück-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 280,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,357 Hannover Rück-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 247,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hannover Rück eine Börsenbewertung in Höhe von 31,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hannover Rück

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