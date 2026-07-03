DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Hannover Rück-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 266,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hat, hat nun 37,566 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 246,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 263,71 EUR wert. Mit einer Performance von -7,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 29,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at