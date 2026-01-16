Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Hannover Rück-Anlage unter der Lupe
|
16.01.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Hannover Rück-Anteile an diesem Tag bei 253,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,448 Hannover Rück-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 617,36 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 15.01.2026 auf 243,80 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,83 Prozent verringert.
Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 29,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
|
15.01.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Hannover-Rück-Aktie nach Abstufung unter Druck - auch Munich Re und Allianz schwächer (dpa-AFX)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)