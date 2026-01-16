Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hannover Rück-Anlage unter der Lupe 16.01.2026 10:03:45

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die Hannover Rück-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Hannover Rück-Anteile an diesem Tag bei 253,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,448 Hannover Rück-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 617,36 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 15.01.2026 auf 243,80 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,83 Prozent verringert.

Hannover Rück war somit zuletzt am Markt 29,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten