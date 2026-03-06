DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heidelberg Materials eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Heidelberg Materials-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 141,884 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 546,25 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 05.03.2026 auf 180,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 155,46 Prozent gesteigert.

Heidelberg Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,11 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at