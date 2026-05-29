DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Heidelberg Materials-Papier bei 75,04 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 133,262 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 187,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 926,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 149,27 Prozent angewachsen.

Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 32,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at