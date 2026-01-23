DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heidelberg Materials Aktie
Vor 1 Jahr wurde das Heidelberg Materials-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heidelberg Materials-Papier bei 134,45 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 74,377 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 238,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 753,81 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,54 Prozent angewachsen.
Der Heidelberg Materials-Wert an der Börse wurde auf 40,75 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
