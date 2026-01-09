DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Heidelberg Materials-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,72 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,477 Heidelberg Materials-Aktien. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Anteile wären am 08.01.2026 341,85 EUR wert, da der Schlussstand 231,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241,85 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Heidelberg Materials eine Marktkapitalisierung von 40,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at