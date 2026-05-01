Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lohnende Heidelberg Materials-Anlage?
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01.05.2026 10:03:56
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingebracht
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heidelberg Materials-Papier letztlich bei 76,22 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,120 Heidelberg Materials-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 188,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 471,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +147,11 Prozent.
Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 32,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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