Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Lohnende Heidelberg Materials-Anlage? 01.05.2026 10:03:56

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie gebracht.

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heidelberg Materials-Papier letztlich bei 76,22 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,120 Heidelberg Materials-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 188,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 471,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +147,11 Prozent.

Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 32,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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