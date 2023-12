DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.12.2018 wurde das Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Heidelberg Materials-Aktie 54,40 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,838 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.12.2023 auf 81,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,38 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,38 Prozent.

Heidelberg Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at