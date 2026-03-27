Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Lohnende Heidelberg Materials-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Heidelberg Materials-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,76 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investierten, hätten nun 156,838 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 179,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 191,66 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 181,92 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 31,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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