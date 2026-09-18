Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Lukratives Heidelberg Materials-Investment? 18.09.2026 10:04:01

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heidelberg Materials-Papier statt. Der Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,502 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 146,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119,51 Prozent vermehrt.

Alle Heidelberg Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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