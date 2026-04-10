Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Heidelberg Materials-Investment
|
10.04.2026 10:03:36
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Heidelberg Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 74,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,437 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 475,81 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 09.04.2026 auf 184,25 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 147,58 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich jüngst auf 32,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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