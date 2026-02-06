Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Profitables Heidelberg Materials-Investment?
|
06.02.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 61,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,176 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 210,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 400,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 240,02 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 36,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Analysen zu Heidelberg Materials
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
