WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Profitables Heidelberg Materials-Investment? 06.02.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 61,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,176 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 210,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 400,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 240,02 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 36,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

05.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
